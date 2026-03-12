Gazi katliamında yaşamını yitirenler 31’inci yıl dönümünde anıldı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Gazi Mahallesi’nde 12 Mart 1995 ve sonrasında yaşanan katliamda hayatını kaybeden 22 kişi, olayların başlangıcının 31’inci yıl dönümünde mahallede düzenlenen yürüyüşle anıldı. 12 Mart Platformu, Gazi ve Ümraniye Şehit Aileleri ve Gazi Mahallesi halkının çağrısıyla düzenlenen anma töreni için Gazi Cemevi önünde toplanıldı.

Cemevi önünde kurulan sahnede türküler seslendirildi. Yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Çok sayıda siyasi partinin ve örgütün de katıldığı anmada gruplar, yürüyüşe geçti. Saldırıda ölenlerin isimleri okunarak “Yaşıyor” denildi.

“Gazi’de düşene, dövüşene bin selam. Gazi ve Ümraniye şehitleri ölümsüzdür”, “Gazi için adalet istiyoruz” ve “Gazi’den Ümraniye’ye adalet istiyoruz” yazılı pankartların açıldığı yürüyüş boyunca sık sık “Gazi şehitleri ölümsüzdür”, “Katilin hesabı sorulacak”, “Anaların öfkesi katilleri boğacak” ve “Susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganları atıldı.

AİHM TAZMİNATA MAHKUM ETMİŞTİ

Katliamla ilgili dava İstanbul'dan yaklaşık bin kilometre uzaklıkta Trabzon'da görülmüş, yıllarca süren yargılama sonucu 2 sanık hakkında 1 yıl 8 ay ceza verilmiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davayla ilgili Türkiye'yi tazminata mahkum etmişti.