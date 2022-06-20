Gazi ve Latife Hanım, Ayşe Talia Hanım'ın düğününde

20 Haziran 2022 Pazartesi, 12:34

Gazi ve Latife Hanım, dinlenmek üzere geldikleri İzmir’de, dinlenmeyip, sürekli toplantılara katılmıştır. 10 Ocak 1924 gecesi, Cumhurbaşkanı ve eşi Latife Hanım, İzmir’de bir düğüne katılmışlardır. Bu düğün, Latife Hanım’ın yeğeni, Ayşe Talia Hanım ile Gazi’nin sınıf arkadaşı Ali Rıza Bey çiftinin düğünüydü.

Ayşe Talia Akatürk, kendi düğününü şöyle anlatmıştır:

“Düğünümüz Refika halamın Göztepe’deki büyük köşkünde yapılıyordu. Üç takım erkek saz, bir takım kadın saz vardı. Gazi Hazretleri ile Latife ablam da onur konuğu olarak çağrılmışlardı. Gerçi çeşitli görevleri ve ziyaretleri vardı. Gelemezler sanıyorduk.

Nitekim Latife ablam, ‘yetişemezsek’ diye, babaannesinden kalma çok değerli bir yüzüğü dadısı Binnaz ile yolladı. Pırlanta çerçevede ortası büyük zümrüt yüzük, mor bir kadife kutuda krem Ödemiş ipeğiyle sarılıydı. Binnaz Hanım bana kutuyu göstererek:

‘Küçük hanım, size Paşa Hazretlerinin hediyesi’ dedi.

Gelmeyecekler sanıyorduk. Birden ortalıkta bir telaş belirdi. Nedir, diye merak ederken, Gazi Hazretleri’yle Latife ablamın geldiklerini öğrendim. Ortalık ayağa kalktı. Onların girdiklerinde büyük salon çökecek sandık. Ama o sıra Gazi ve Latife Hanım köşkten içeri girdiler. Bütün davetliler koşuşuyor sevinçten ağlayan Ayşe Talia ikisinin ellerine sarılıyor öpüyor, teşekkürler ediyor.

Latife ablam kutuyu Binnaz kadından aldı. Mendili açıp, kutuyu Gazi Hazretleri’ne uzattı. O da:

‘Bu vazifeyi Latif, ben sana veriyorum’ buyurdular.

Latife Hanım, kutuyu açıp, bu paha biçilmez yüzüğü parmağıma taktı. Ben de şükran gözyaşları dökerek her ikisinin ellerini öptüm.

Latife ablam benim düğünüme çarşafsız geldi. Gerçeği söylemek gerekirse, o evlenmeden önce çarşaf giymezdi. Hatta Cici diye bir atı vardı; ona binerdi. Muammer Bey’e çeşitli tehditler gelirdi:

‘Kızın gâvur oldu, öldüreceğiz’ diye. Ben de hiç çarşaf giymedim.” Ayşe Talia Hanım’ın kızı İstanbul’da yaşamaktadır, annesinin anısı olan yüzüğü kızına hediye etmiştir. Bu yüzük, üç ay kadar Uşakizade Köşkü’nde sergilenmiştir.

12 Ocak 1924 günü Cumhurbaşkanı ve eşi, İzmir’de halk arasında çeşitli ziyaretler yapmışlardır.