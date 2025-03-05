Gaziantep Büyükşehir Belediyesi taşınmazları satmaya doymuyor!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.03.2025 - 04:21

Konuya ilişkin tartışmalar sürerken belediyenin 2025 yılının ilk iki ayında satışa çıkardığı taşınmazlar da dikkat çekti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şahinbey’deki Bağlarbaşı Mahallesi’nde yer alan 29 bin 630 metrekarelik taşınmaz, Beştepe Mahallesi’nde de 6 bin 616 ve 2 bin 79 metrekarelik iki taşınmaz satışa çıkarıldı.

Bu taşınmazların muhammen bedeli 56 milyon 32 bin TL ve 18 milyon 771 bin TL. Belediyenin satışa çıkardığı taşınmazlar arasında Beştepe ve Burak mahallelerinde yer alan iki taşınmaz da yer alıyor. Beştepe’deki 4 bin 481 metrekarelik alan için 53 milyon TL’lik muhammen bedel belirlendi.

8 KATLI BİNA DİKECEKLER

Söz konusu alanın imar durumunda 8 katlı ticaret merkezi ve konut yapılabileceği ifade ediliyor. Beylerbeyi Mahallesi’ndeki iki taşınmazı da satışa çıkaran belediye bu taşınmazlar için ise 71 milyon 175 bin TL ve 63 milyon 168 bin TL istedi. Şubat ayında da taşınmaz satmaya devam eden belediye Şehitkamil’de Yalangöz, Beylerbeyi ve 15 Temmuz mahalleleri ile Şahinbey Küçükkızılhisar Mahallesi’nde yer alan toplam yaklaşık 19 bin metrekarelik alanı satışa çıkardı. Bu satışla birlikte belediyenin yılın ilk iki ayında satışa çıkardığı taşınmazların yaklaşık bedeli 1 milyar 21 milyon 78 bin TL oldu.