Gaziantep Çocuk Hastanesi'nin tavanında çökme

23 Ocak 2022 Pazar, 08:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Aralık ayında açılışı yapılan Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin tavanında çökme meydana geldi. Sözcü gazetesinden Ahmet Kaya'nın haberine göre; çökmeyi gören yurttaşlar, “Daha hastane hizmete gireli kaç gün oldu da dökülmeye başladı. Bu binayı üniversite yetkilileri nasıl teslim almışlar” diye tepki gösterdi.

Önceki dönem rektörü Prof. Dr. Ali Gür döneminde yüzde 90'lık tamamlanma seviyesine getirilen 250 yataklı Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nin kalan bölümü, şu anki Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın döneminde tamamlandı.

BİR TEPKİ DE CHP'DEN

Hastanede yaşanan tavan çökmesine bir tepki de CHP'den geldi. Şahinbey Belediye Meclisi CHP Grup Başkanı Hasan Şencan, sosyal medya hesabı üzerinden çöken bölümün fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"- Geçtiğimiz günlerde partili cumhurbaşkanının açılışını yaptığı Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin içler acısı durumu. Sayın Rektör Arif Özaydın bu durumu nasıl açıklayacak? Gaziantep Üniversitesi Hastanesi tel tel dökülüyor. Yazık bu memlekete"