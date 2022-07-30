Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde atık çamur taştı, yol kapandı: Denetimsizlik itirafı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesisindeki setler taştı. Akan çamur Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nu kapattı. Araçlar çamura saplandı. Üç metrelik çamur biriken yol saatlerce kapalı kaldı.

Gaziantep 2020 Yılı Çevre Durum Raporu’nda tesise ilişkin notları ise denetimsizliği ortaya koydu. Raporda, atıksu arıtma tesisi hakkında bilgi verilirken “İlgili kurumdan güncel veri alınamamıştır” notu düşülmesi dikkat çekti. Tesisin 1. kademesindeki kapasitenin günlük 30 bin metreküp, ikinci kademesindeki kapasitesinin günlük 60 bin metreküp, mevcut gelen debinin de günlük 55 bin metreküp olduğu belirtildi.

İHALESİ 2017’DE

OSB Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtma çamurunun belediye atık depolama alanına verildiği kaydedildi. Raporda, “Arıtma çamurlarının toprakta kullanımında gerekli tedbirlerin alınması esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemeyi amaçlayan Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında il müdürlüğüne başvuru olmadığı da kaydedildi.

OSB’nin internet sitesinde, atıksu arıtma ve çamur yakma tesisi hakkında bilgiler yer alıyor. Tesis, 2003’te işletmeye alındı. Arıtma tesisinin işletmesi sonucu oluşan çamurun hacimsel azaltılması konusunda “Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi” ihalesi Şubat 2017’de yapıldı.

FACİADAN KIL PAYI DÖNÜLDÜ

Gaziantep OSB’de yaşanan olay nedeniyle bir aracın takla atması sonucu dört kişi yaralandı, bazı araçlar mahsur kaldı. Bir TIR üç metreye ulaşan çamura battı. Onlarca iş makinesi çamuru tahliye etmeye çalıştı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, atık suyun kimyasal özelliğinin bulunmadığını savundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, alandan numuneler alındığını, analiz sonuçlarına göre gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi. Olayın tesisteki bazı pompaların arıza yapmasından kaynaklandığı belirtildi.