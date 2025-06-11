Gaziantep’te 5 kilo skunk ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Şahinbey ilçesinde operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen R.A. isimli şahsın adresine baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 5 kilo 75 gram skunk cinsi uyuşturucu madde, 130 gram esrar ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan R.A. isimli şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.