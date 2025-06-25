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Gaziantep'te kan donduran olay: Husumetli olduğu kuzenini bıçakladı!

Gaziantep'te kan donduran olay: Husumetli olduğu kuzenini bıçakladı!

25.06.2025 17:44:00
Güncellenme:
DHA
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Gaziantep'te kan donduran olay: Husumetli olduğu kuzenini bıçakladı!

Gaziantep’te Mikail Uğur (34), husumetli olduğu kuzeni B.U. (32) tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Burak Mahallesi’nde öğleden sonra, iddiaya göre, amca çocukları olduğu öğrenilen B.U., husumetli olduğu Mikail Uğur ile sokakta karşılaşıp tartıştı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine B.U., Mikail Uğur’u bıçakladı. Uğur’un durumunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

KURTARILAMADI

İhbarla adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Uğur’u özel bir hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Uğur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Mikail Uğur’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, B.U. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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