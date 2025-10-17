Gaziantep'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Sinan Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.K.'nin kullandığı 27 R 0725 plakalı otomobil ile Bozan Yener'in (44) kullandığı 27 RR 756 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonet takla atarken, otomobil ise yoldan savrularak sürüklendi.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Bozan Yener'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan M.K ise, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bozan Yener’in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ağır yaralı olan M.K ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.