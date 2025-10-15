Çekmeköy'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Kaza, Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Çekmeköy'de seyir halinde bulunan 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsü ile 02 AFN 584 plakalı motosiklet sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otobüs şoförü otobüsü motosikletin üzerine sürdü. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden şöför, Çamlık otobüs durağına ve bir vinç ile bir araca çarparak güçlükle durabildi.

Kazada 4 kişi yaralanırken olay yerinde bulunan bir yurttaş otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Saniye saniye kameralara yansıyan görüntülerde, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına hızla girme anı yer aldı.