Gaziantep'te ‘süper hücre’ fırtınası şehri talan etti: 23 kişi yaralandı

Gaziantep kent genelinde öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti.

Süper hücrenin etkisiyle bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi.

Etkili olan yağmur, dolu ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken, araçlar zarar gördü.

Oğuzeli ilçesinde etkili olan hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralanırken, kamyonlar devrildi.

Kentin pek çok noktasında ekipler önlem alırken, yağış, sel ve fırtınanın etkisiyle çok sayıda kişinin yaralandığı, pek çok noktada maddi hasarlar meydana geldiği öğrenildi.

23 KİŞİ YARALANDI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkez binasının çatısının çökmesi sonucu ortalık harabeye döndü.

Merkezde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulans ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi.

Ayrıca Şahintepe Mahallesi Teleferik Parkı yanında konteynerin yıkılması sonucu 2 kişi, Oğuzeli Caddesi çatı uçması sonucu 2 kişi, İbrahimli Mahallesi Erikçe yolu çatı uçması sonucu 1 kişi, Göksuncuk Mahallesi elektrik şantiyesinde fırtınaya bağlı trafik kazası 2 yaralı, Gaziler Mahallesi konteyner yıkılması 1 yaralı, İkonova konutları market önünde aracın üzerine tente düşmesi sonucu 2 kişi, Çamlıtepe Mahallesi fırtınada yüksekten düşme sonucu 1 kişi, Yeşilvadi Konutları önünde su birikintisinde oluşan kaza su sonucu da 2 kişi ve adresleri öğrenilemeyen noktalarda yaşanan kazalarla birlikte taplam yaralananların sayısı 23’e ulaştı.