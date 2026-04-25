Gaziantep'te taciz iddiası: Babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, 42 yaşındaki Ali B. ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., Ali B.’yi bıçakla yaraladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ali B.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ali B.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İSTİSMAR İDDİASI VE TUTUKLAMA

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan 14 yaşındaki E.B., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. E.B.’nin emniyetteki işlemlerinde, Ali B.’nin kendisine istismarda bulunduğu gerekçesiyle eylemi gerçekleştirdiğini savunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen çocuk, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.