Gaziantep'te zincirleme kaza: Yaralılar var!

3.10.2025 10:04:00
Şehitkamil ilçesinde iki işçi servisi, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Kayaönü Mahallesi İpekyolu üzeri adliye istikametinde feci bir kaza yaşandı.

İddiaya göre; aynı istikamette seyir halinde olan M.G. idaresindeki 27 JH 786 plakalı işçi servisi, S.B. idaresindeki 27 S 5064 plakalı işçi servisi, S.F. idaresindeki 27 AUS 397 plakalı hafif ticari araç ve B.Ç. idaresindeki 01 AOA 918 plakalı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle durma noktasına gelen yoldaki trafik akışı ise, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

