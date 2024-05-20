Gaziantep’te 2 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekiplerinde 2 ayrı iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon TL değerinde olan gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:20
Gaziantep’te 2 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Abone Ol google-news

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ve Şahinbey ilçesinde A.I. ve M.G. isimli 2 farklı farklı şahsa ait işyerinde ve araca operasyon yaptı.

Yürütülen titiz planlama ve fiziki teknik takip sonucu yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda piyasa değeri 2 milyon TL olan gümrük kaçağı 106 adet cep telefonu, 25 adet gümrük kaçağı elektronik aksesuar, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


gaziantep haberleri

İlgili Haberler

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı
İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: 100 milyon liralık bakım cihazı ele geçirildi

İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: 100 milyon liralık bakım cihazı ele geçirildi
Datça açıklarında 17 kaçak göçmen kurtarıldı!

Datça açıklarında 17 kaçak göçmen kurtarıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel, Reisi'nin helikopter kazasını değerlendirdi: 'İsrail'in bağlantısını olmadığını ümit etmek isteriz'

Özgür Özel, Reisi'nin helikopter kazasını değerlendirdi: 'İsrail'in bağlantısını olmadığını ümit etmek isteriz'
Yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda görüntülendi

Yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda görüntülendi
Meteoroloji açıkladı: 20 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 20 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı istendi

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı istendi
Ekonomist Mahfi Eğilmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarruf etmeden kamu tasarruf edemez

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarruf etmeden kamu tasarruf edemez
Tarihin ve sanatın büyüleyici buluşması… Göreme Açık Hava Müzesi

Tarihin ve sanatın büyüleyici buluşması… Göreme Açık Hava Müzesi
AKP’li belediyeler tanıdık şirketlere verdiği ihalelerle gündemden düşmüyor: Taş bile TÜGVA’dan

AKP’li belediyeler tanıdık şirketlere verdiği ihalelerle gündemden düşmüyor: Taş bile TÜGVA’dan
Cilt bakım cihazıylarıyla 100 milyonluk kaçakçılık

Cilt bakım cihazıylarıyla 100 milyonluk kaçakçılık