Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı

Yayınlanma: 18.05.2024 - 11:54

Güncelleme: 18.05.2024 - 11:56

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçakçılık yaptıkları gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 17 bin 55 paket gümrük kaçağı sigara ve 112 gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.