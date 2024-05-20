Datça açıklarında 17 kaçak göçmen kurtarıldı!
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 17 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenler bulunan lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Lastik bottaki kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 17 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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