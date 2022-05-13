Gaziantep'te 200 kilo esrara 4 tutuklama

Gaziantep'te, polisin 5 adrese düzenlediği baskında 200 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si de serbest bırakıldı.

DHA
13 Mayıs 2022 Cuma, 09:12
Gaziantep'te 200 kilo esrara 4 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisiyle harekete geçti.

Savcılık kararı sonrası ekipler, 5 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 200 kilo esrar ile 1 hassas terazi bulundu. Uyuşturucuya el koyulurken, 6 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından 6 kişi, adliyeye sevk edildi. İsmi açıklanmayan şüphelilerden 4'ü, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 


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