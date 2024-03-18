Gaziantep'te BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı

Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda yaralanan olmazken Yüksel, konu ile ilgili ifade verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 01:46
Gaziantep'te BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı
Abone Ol google-news

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde medyana gelen olayda, iddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

3 EL ATEŞ EDİLDİ, 1'İ ARACA İSABET ETTİ

Toplam 3 el ateş edilirken mermilerden biri araca isabet etti. Olay sonrası yaralanan olmazken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak kapsamlı araştırma yaptı.

Silahlı saldırının ardından Yüksel konu ile ilgili şikayette bulunmak ve ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Saldırı sonrası açıklama yapan Yüksel, ekibiyle birlikte iyi olduklarını vurgulayarak yükselişlerini hiçbir gücün durduramayacağını ve girdikleri yoldan vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'seyyanen zam' için yeni tarih verdi: 'Son dakika açıklama gelebilir'

SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'seyyanen zam' için yeni tarih verdi: 'Son dakika açıklama gelebilir'
Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması

Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması
Sivas'ta mantar kayalar tehdidi: Köyün taşınması gündemde

Sivas'ta mantar kayalar tehdidi: Köyün taşınması gündemde
Fenerbahçe, Trabzon’dan 3 puanla dönüyor!

Fenerbahçe, Trabzon’dan 3 puanla dönüyor!
AKP'li Şanlıurfa Belediyesi yerel seçim için yandaş medyaya 30 Milyon TL ödemiş: 'A Haber, Beyaz TV, TV Net...'

AKP'li Şanlıurfa Belediyesi yerel seçim için yandaş medyaya 30 Milyon TL ödemiş: 'A Haber, Beyaz TV, TV Net...'
Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!

Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!
Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı... Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Sürücü rüzgarı suçladı, serbest kaldı

Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı... Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Sürücü rüzgarı suçladı, serbest kaldı
Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’

Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’