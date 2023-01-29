Gaziantep'te çıraklık yaptığı berberde kapı camı üzerine düşen çocuk öldü
Gaziantep'te çıraklık yaptığı berberde kapı camı üzerine düşen Suriye uyruklu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Düztepe Mahallesi'nde bulunan bir berberde çıraklık yapan Abdurrezzak Kahya, işyerinin camlı kapısını kapatmak istedi. Bu sırada kırılan camın parçaları Kahya'nın üzerine düştü.
Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastaneye kaldırılan Kahya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Abdurrezzak Kahya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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