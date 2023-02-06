Gaziantep'te enkaz altında kalan minik Kübra yardım bekliyor

Türkiye'yi yasa boğan büyük depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kübra Gilgil isimli bebeğin enkaz altında yardım beklediği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:29
Gaziantep'te enkaz altında kalan minik Kübra yardım bekliyor
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve yaklaşık 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ailelerin yakınlarını arama çabası sürüyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altından çıkarılan anne Selma Gilgil, bebeği Kübra Gilgil'in hala kurtarılamadığını belirtti. Enkazdan kurtarılmayı bekleyen bebeğin adresi şu şekilde paylaşıldı:

"Şatırhüyük Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No/11 Gaziantep/Nurdağı"


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