Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkındaki 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.B., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

DHA
12 Kasım 2022 Cumartesi, 11:41
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan firari C.B.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, C.B.'yi bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

C.B., yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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