Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkındaki 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.B., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan firari C.B.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, C.B.'yi bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.
C.B., yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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