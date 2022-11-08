Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığı bildirildi.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince dün Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan B.A, A.E. ve Ö.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ve Ö.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Edirne'de görevli güvenlik güçlerinin, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığı, incelemede bu kişilerin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
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