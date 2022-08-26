Gaziantep'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

26 Ağustos 2022 Cuma, 09:24

Feci kaza, 25 Ağustos Perşembe akşamı İslahiye-Kilis yolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Kilis'e giden Ahmet Ç. yönetimindeki 27 ADM 894 plakalı otomobil ile Osman A.'nın kullandığı 27 AL 122 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

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Kazada yaralanan Ahmet Ç. ile yanındaki Ercan Tekin, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tekin, hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet Ç.'nin ise tedavisi sürüyor. Kamyon şoförü Osman A., gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.