Gaziantep'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu

03 Eylül 2022 Cumartesi, 20:30

Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak’ta 2 yaşındaki S.D’nin kaybolması üzerine ailesi çocuğu aramaya başladı.

Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından S.D, evlerinin önünde ailesine ait park halindeki 27 ACH 981 plakalı aracın içinde cansız bulundu.

Nizip Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.D’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.