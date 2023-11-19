Gaziantep'te KYK yurdunda asansör paniği: Korku dolu anlar!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 21:04

Güncelleme: 19.11.2023 - 21:59

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 19.00 sularında İbrahimli ilçesinde bulunan Abdulkadir Güllüoğlu KYK Yurdu’nda yaşandı.

ASANSÖRDE 7 ÖĞRENCİ VARDI

İddiaya göre, asansörde bulunan 7 öğrenci, asansörün 3. kattan eksi 1’e hızlı inmesi sonucu büyük korku yaşadı.

BİR ÖĞRENCİ FENALAŞTI

Yaşanan olayda bir öğrenci fenalaşırken, asansördeki kız öğrencilerin korku dolu anları kameralara yansıdı. Öğrencilerin ihbarı üzerine yurda 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fenalaşan öğrenciye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Bizim annemiz babamız yok mu?



Asansörün 3. kattan eksi 1'e düştüğü Gaziantep Abdulkadir Güllüoğlu KYK Yurdu'na gelen yurt müdürü defalarca düşen asansörün yeşil etiketli olduğunu söylüyor, paraşüt sistemini anlatıyor.



Yalancısınız! Umursamazsınız! Canımıza kast ediyorsunuz! pic.twitter.com/XEyppuff5V — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) November 19, 2023

Öte yandan yurt öğrencileri, bina önünde yurt yönetimini protesto etti.