Gaziantep'te KYK yurdunda asansör paniği: Korku dolu anlar!

Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesine neden olan asansör faciasının ardından şimdi de Gaziantep'teki bir KYK yurdunun asansörü eksi 1'e hızla indi. Asansörde panik yaşayan 7 öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 19.11.2023 - 21:04
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 19.00 sularında İbrahimli ilçesinde bulunan Abdulkadir Güllüoğlu KYK Yurdu’nda yaşandı.

ASANSÖRDE 7 ÖĞRENCİ VARDI

İddiaya göre, asansörde bulunan 7 öğrenci, asansörün 3. kattan eksi 1’e hızlı inmesi sonucu büyük korku yaşadı.

BİR ÖĞRENCİ FENALAŞTI

Yaşanan olayda bir öğrenci fenalaşırken, asansördeki kız öğrencilerin korku dolu anları kameralara yansıdı. Öğrencilerin ihbarı üzerine yurda 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fenalaşan öğrenciye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Öte yandan yurt öğrencileri, bina önünde yurt yönetimini protesto etti.


İlgili Haberler

22 yaşındaki Zeren'in ölümüne neden olmuştu: KYK'deki asansör faciasında 1 tutuklama daha!

22 yaşındaki Zeren'in ölümüne neden olmuştu: KYK'deki asansör faciasında 1 tutuklama daha!

En Çok Okunan Haberler