Gaziantep'te KYK yurdunda asansör paniği: Korku dolu anlar!
Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesine neden olan asansör faciasının ardından şimdi de Gaziantep'teki bir KYK yurdunun asansörü eksi 1'e hızla indi. Asansörde panik yaşayan 7 öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 19.00 sularında İbrahimli ilçesinde bulunan Abdulkadir Güllüoğlu KYK Yurdu’nda yaşandı.
ASANSÖRDE 7 ÖĞRENCİ VARDI
İddiaya göre, asansörde bulunan 7 öğrenci, asansörün 3. kattan eksi 1’e hızlı inmesi sonucu büyük korku yaşadı.
BİR ÖĞRENCİ FENALAŞTI
Yaşanan olayda bir öğrenci fenalaşırken, asansördeki kız öğrencilerin korku dolu anları kameralara yansıdı. Öğrencilerin ihbarı üzerine yurda 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fenalaşan öğrenciye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Bizim annemiz babamız yok mu?— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) November 19, 2023
Asansörün 3. kattan eksi 1'e düştüğü Gaziantep Abdulkadir Güllüoğlu KYK Yurdu'na gelen yurt müdürü defalarca düşen asansörün yeşil etiketli olduğunu söylüyor, paraşüt sistemini anlatıyor.
Yalancısınız! Umursamazsınız! Canımıza kast ediyorsunuz! pic.twitter.com/XEyppuff5V
Öte yandan yurt öğrencileri, bina önünde yurt yönetimini protesto etti.
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