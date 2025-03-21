Gaziantep'te motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin çekiciyle çarpışması sonucu 19 yaşındaki Ökkeş Özer yaşamını yitirdi. Kazada, motosikletin sürücüsü Özer hayatını kaybederken, arkasındaki Kaan K. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çekici ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ökkeş Özer (19), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. H.K. (32) yönetimindeki 27 AER 618 plakalı çekici ile Ökkeş Özer'in kullandığı 27 BAA 183 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki Kaan K.(20) yola savrularak yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ökkeş Özer, kurtarılamadı. Özer'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Kaan K.'nin tedavisi sürüyor. H.K. gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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