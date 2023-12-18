Gaziantep'te rüşvet skandalı: Katip tutuklandı
Gaziantep'te rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan katip A.Y. tutuklandı.
Gaziantep Adliyesinde görevli katip A.Y.'nin rüşvet aldığı yönünde ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ekip görevlendirildi.
Katibin görev yaptığı mahkemeye giden ekip, A.Y.'yi rüşvet alırken yakaladı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen A.Y. adliye binasının birinci katından atlayarak kaçmaya çalıştı.
Yakalanan A.Y. tedavisinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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