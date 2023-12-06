Nevşehir merkezli 76 ilde 'dolandırıcılık' ve ‘rüşvet’ operasyonu: 234 gözaltı

Yayınlanma: 06.12.2023 - 15:05

Güncelleme: 06.12.2023 - 15:05

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos Noterliği'nde dolandırıcılık yapılarak, kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 ay süren çalışmalarda Avanos Noterliği'nde ilk tescilde araç bilgileri (ağırlık ve kullanım amacı), teknik değişiklik (yakıt sistemi ve vites), cins değişikliği (okul taşıtı, hususi ve ticari araç) ile tadilat (renk değişikliği ve koltuk ekleme) bilgilerinin yanlış girildiği tespit edildi. Yapılan denetimlerde toplam 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz yapıldığı, kamunun 147 milyon TL zarara uğratıldığı, 406 milyon TL haksız kazanç sağlandığı ve 225 milyon TL rüşvet alındığı belirlendi.

Dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 234 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Nevşehir merkezli 76 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler adreslerinde yakalandı. Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin suçtan elde edilen malvarlığına el konuldu. Ekiplerin 15 bin araca usulsüz işlem yapılması ile ilgili çalışmaları sürüyor. Operasyonlarda 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet alma ve vermek', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'haksız mal edinme' suçlarından 62'si Nevşehir'de olmak üzere yakalanan 234 şüpheli, emniyete götürüldü.