Gaziantep'te sahte 'internet sitesi' dolandırıcılarına operasyon: 10 tutuklama

Gaziantep’te sahte internet sitesi oluşturarak yurttaşları dolandıran 10 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te sahte 'internet sitesi' dolandırıcılarına operasyon: 10 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:36

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte internet sitesi oluşturarak vatandaşları binlerce lira dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda birçok adrese baskın düzenlendi.

10 TUTUKLAMA

Yapılan operasyonda çok sayıda bilgisayara el konulurken, gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Gaziantep Emniyet Müdürlüğü #gaziantep

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