Gaziantep'te sahte 'internet sitesi' dolandırıcılarına operasyon: 10 tutuklama
Gaziantep’te sahte internet sitesi oluşturarak yurttaşları dolandıran 10 kişi tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte internet sitesi oluşturarak vatandaşları binlerce lira dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda birçok adrese baskın düzenlendi.
10 TUTUKLAMA
Yapılan operasyonda çok sayıda bilgisayara el konulurken, gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Gaziantep Emniyet Müdürlüğü #gaziantep
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