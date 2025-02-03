Lider, Gaziantep'te hata yapmadı: Galatasaray, 3 puanı Ahmet Kutucu ile aldı!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 19:08

Güncelleme: 03.02.2025 - 22:05

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray deplasmanda Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada yeni transfer Ahmed Kutucu kaydetti.

Galatasaray'da yeni transfer Alvaro Morata, 69. dakikada oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkmış oldu.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray puanını 57'ye yükseltirken, iç sahadaki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Gaziantep FK 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Gaziantep FK haftayı BAY geçecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Gaziantep FK 0-1 Galatasaray

95' Burak'ın kendi yarı alanında yolladığı uzun topta kafadan seken topa Arda Kızıldağ'ın ceza sahası içerisinden vuruşu dışarıya gitti.

89' Gaziantep FK'da Kozlowski yerine Furkan Soyalp oyunda.

85' Gaziantep FK'da Mustafa Eskihellaç yerine Emmanuel Boateng oyunda.

84' Morata'nın pasında sol içte topla buluşan Osimhen'in vuruşu auta gitti.

81' Fernando Muslera, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

80' Galatasaray'da Sallai yerine Berkan Kutlu oyunda.

80' Galatasaray kontra atağında Barış Alper'in Mustafa Eskihellaç'a müdahalesi sonucu karar faul. Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.

78' TEHLİKELİ ATAK! Sağ kanattan hızlanarak atağa çıkan Sorescu, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti fakat Muslera topu kornere çeldi.

75' Halil Dervişoğlu'nun savunma arkasına attığı topta hareketlenen Kenan Kodro ofsaytta.

69' Gaziantep FK'da Alexandru Maxim yerine Kenan Kodro oyunda.

69' Galatasray'da Dries Mertens yerine Alvaro Morata oyunda.

68' TEHLİKELİ ATAK! Kullanılan köşe vuruşunda karambolde kalan topa Davinson'un altıpastan vurduğu şutu Burak kurtardı!

64' TEHLİKELİ ATAK! Galatasaray defansında yapılan hatada top Okereke'de kaldı. Okereke'nin, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş yandan dışarıya gitti.

63' Galatasaray'da Elias Jelert yerine Barış Alper Yılmaz oyunda.

62' TEHLİKELİ ATAK! Uzun topta topu indiren Osimhen, sağ kanattaki Ahmed'e pasını verdi. Ahmed'in pasında orta alanda topla buluşan Sara, sol kanattan bindiren Sallai'yi gördü. Sallai'nin içeriye çevirdiği topta Sara'nın dokunuşu gol için yeterli olmadı ve top auta gitti.

59' TEHLİKELİ ATAK! Szalai, sol çizgide bulunan Osimhen'e ara pasını gönderdi. Osimhen'in yerden ortasında Ahmed Kutucu'nun vuruşu kaleci Burak'ta kaldı.

52' TEHLİKELİ ATAK! Mertens'in pasında savunmanın arkasına koşan Osimhen'in sol ayağıyla çektiği şutu kaleci Burak kurtardı.

51' Arda Kızıldağ, Jelert'e yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

49' TEHLİKELİ ATAK! Kozlowski'nin sağ kanattan çalımlarla içeriye girip son çizgide yaptığı orta Muslera'dan sekti ve Okereke'de kaldı. Okereke'nin kafasında top üstten auta gitti.

47' Mertens'in sağ çizgiden defans arkasına attığı topa Osimhen'den önce müdahale edildi. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.

46' Gaziantep FK'da Lungoyi yerine Halil Dervişoğlu oyuna girdi.

45' TEHLİKELİ ATAK! Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunu Burak Bozan sağına uzanarak çizgiden çıkarttı!

45' TEHLİKELİ ATAK! Gaziantep FK atağında Kozlowski, merkezden getirdiği topu sağ kanatta bulunan Sorescu'ya gönderdi. Sorescu'nun ceza sahasından çektiği şutu Muslera kurtardı.

42' Gabriel Sara, Kozlowski'ye arkadan yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

39' TEHLİKELİ ATAK! Galatasray'ın çıktığı kontra atakta Ahmed Kutucu sağ kanatta topla buluştu ve topu sol kanada gönderdi. Topla buluşan Sallai, içeriye sokularak uzak köşeye vuruşunu yaptı fakat top az farkla dışarıya gitti.

36' Torreira, Lungoyi ile olan ikili mücadelesinde sarı kart görerek gelecek maç cezalı duruma düştü.

34' TEHLİKELİ ATAK! Szalai'nin çizgiye inerek sağ kanattan yaptığı ortayı Osimhen indirdi ve Ahmed Kutucu'nun şutunda defans araya girdi. Ardından kapılan topta Mertens'in ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci Burak Bozan kurtardı.

32' Sorescu'nun Sallai'ye yaptığı müdahale faul. Sorescu sarı kart gördü.

31' Gaziantep FK'da zorunlu değişiklik: Cyril Mandouki yerine Salem M'Bakata oyunda.

30' Baskıyla topu kazanan Gaziantep FK'da Mustafa Eskihellaç'ın şutu, savunmaya çarptı ve kaleci Muslera'da kaldı.

27' Köşe vuruşu öncesi yaptığı hareket nedeniyle Viana sarı kart gördü.

25' Atağın devamında kontraya çıkan Galatasaray'da Sallai'ye müdahale geldi ve faul kararı çıktı. Gaziantep FK'da Lungoyi sarı kart gördü.

23' TEHLİKELİ ATAK! Kacper Kozlowski'nin sağ kanattan yaptığ ıortayı Muslera sektirdi. Ardından Davinson'un eline çarpan topta Gaziantep FK oyuncuları penaltı bekliyor.

20' TEHLİKELİ ATAK! Gaziantep FK'nın top kaybında gelişen Galatasaray hücumunda topu kapan Torreira, topu Jelert'e verdi. İçeriye sokulan Jelert, sol kanattaki Sallai'ye verdi. Sallai'nin sol ayakla çektiği şut kaleci Burak'ta kaldı.

17' TEHLİKELİ ATAK! Defansın arkasına atılan topta Muslera çıktı fakat topu uzaklaştıramadı. Kozlowski'nin uzaktan şutunda top üstten auta gitti.

12' Sağ kanatta topla buluşan Sorescu, Abdülkerim ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam 'devam' dedi.

11' Sara'nın pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası dışından çektiği şut, farklı şekilde dışarıya gitti.

8' TEHLİKELİ ATAK! Sorescu'nun sağ kanattan yerden yaptığı orta, ters bir vuruşla dışarıya çıktı. Gaziantep FK köşe vuruşu kullanacak.

5' GOL | Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda yay çizgisinden vuruşu yapan Ahmed Kutucu, topu ağlara gönderdi.

4' Abdülkerim'in sol kanattan yaptığı orta sağ kanada açıldı. Jelert'in içeri çevirdiği topta Gaziantep FK savunmasının müdahalesiyle top kornere çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.