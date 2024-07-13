Gaziantep'te 'sahte zeytin' yağı üreten işletmeye ceza

Gaziantep'te gerçekleştirilen gıda güvenliği denetiminde sahte zeytin yağı ürettiği belirlenen işletmeye para cezası verildi.

AA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 11:01
Gaziantep'te 'sahte zeytin' yağı üreten işletmeye ceza
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Valilik koordinasyonunda belediyelerin ilgili birimleriyle gerçekleştirilen denetimlerde, kayıt dışı olarak faaliyet gösteren ve sahte zeytin yağı üreten bir işletme tespit edildi.

İşletmenin boya ve aroma maddesi kullanarak zeytinyağı görünümü verdiği ürünler imha edildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İşletmeye kayıt belgesi olmadığı için ve hijyen esaslarına uymadığı için idari para cezası uygulanmıştır. Üretilen ürünlerden numune alınmış ve analiz sonuçlarına göre işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Zeytinyağı olduğu iddia edilen etiketsiz tenekelerdeki yağlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Düşük fiyata satılan bu tür ürünlerin güvenilir gıda olmadığı bilinmelidir" ifadelerine yer verildi.


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