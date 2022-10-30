Gaziantep'te 'sedyeden' düşen hasta hayatını kaybetti

30 Ekim 2022 Pazar, 09:05

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde 21 Ekim Cuma günü, böbrek rahatsızlığı sebebiyle 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürülen yabancı uyruklu Hüseyin Mustafa, tedavisinin ardından taburcu edildi.

SEDYEDEN DÜŞTÜ, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ambulansla evine götürülecek olan Mustafa, sedye ile ambulansa taşınırken sedyeden düştü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hüseyin Mustafa, aynı hastanede tekrar tedavi altına alındı.

8 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Mustafa, doktorları tüm çabasına rağmen 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Hüseyin Mustafa’nın cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayı doğrulayan Gaziantep Sağlık Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirtti.