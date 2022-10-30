Gaziantep'te 'sedyeden' düşen hasta hayatını kaybetti
Gaziantep’te tedavi sonrasında taburcu edilen bir hasta, sağlık ekiplerinin taşıdığı sedyeden düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde 21 Ekim Cuma günü, böbrek rahatsızlığı sebebiyle 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürülen yabancı uyruklu Hüseyin Mustafa, tedavisinin ardından taburcu edildi.
SEDYEDEN DÜŞTÜ, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Ambulansla evine götürülecek olan Mustafa, sedye ile ambulansa taşınırken sedyeden düştü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hüseyin Mustafa, aynı hastanede tekrar tedavi altına alındı.
8 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Mustafa, doktorları tüm çabasına rağmen 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Hüseyin Mustafa’nın cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayı doğrulayan Gaziantep Sağlık Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirtti.
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