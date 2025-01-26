Gaziantep'te ağabeyinin vurduğu 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

Yayınlanma: 26.01.2025 - 17:38

Güncelleme: 26.01.2025 - 17:46

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil İlçesi Eyupsultan Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Meryem El Şıh İsmail (28)’in evine giden Muhammet El Şıh İsmail (26), evin içerisinde kardeşi Hale El Şıh İsmail (19) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte yanında bulundurduğu silahını çıkaran Muhammed El Şıh İsmail (26), kardeşi Hale ve ablası Meryem’e ateş etti.

19 YAŞINDAKİ HALE KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Hale ile ablası Meryem hastaneye kaldırdı. Yaralı kardeşlerden durumu ağır olan Hale yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hastanede tedavisi devam eden Meryem El Şıh İsmail’in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma ve kaçan katil zanlısı ağabeyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.