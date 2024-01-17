Gaziantep’te şüpheliler 'Çember'e alındı: 114 yakalama
Gaziantep’te jandarma ekiplerinin "Çember" operasyonları kapsamında son 10 gün içerisinde çeşitli suçlardan aranan 114 şüpheli şahıs yakalandı.
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik "Çember" operasyonları yaptı.
Adli makamların koordinesinde 5-14 Ocak tarihleri arasında JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli icra edilen operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 114 şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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