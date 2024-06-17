Gaziantep'te tartıştığı dayısını tüfekle öldürdü!
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu kişi, yeğeni tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.
Basra Mahallesi'nde oturan Abdulmecid Alalwi (37) ile aynı binada oturduğu yeğeni Hüseyin D. (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin D, dayısına pompalı tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Alalwi, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, Hüseyin D'yi gözaltına aldı.
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