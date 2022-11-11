Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın: Alevler depoyu da sardı

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 3 saat süren müdahale ile kontrol altına alınan yangın sonrası fabrikada büyük hasar oluştu.

DHA
11 Kasım 2022 Cuma, 09:59
Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın: Alevler depoyu da sardı
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Yangın, sabah saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanındaki gıda deposuna da sıçradı.

İhbarla bölgeye 38 araç ile 57 personel gönderildi. 3 saat süren çalışmalar sonrası alevler, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, fabrika ile depoda zarar oluştu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

 


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