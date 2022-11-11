Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın: Alevler depoyu da sardı
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 3 saat süren müdahale ile kontrol altına alınan yangın sonrası fabrikada büyük hasar oluştu.
Yangın, sabah saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanındaki gıda deposuna da sıçradı.
İhbarla bölgeye 38 araç ile 57 personel gönderildi. 3 saat süren çalışmalar sonrası alevler, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, fabrika ile depoda zarar oluştu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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