Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Nurdağı- Gaziantep yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi.
Mehmet Kartal yönetimindeki 27 AJE 042 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 C 4156 plakalı minibüs Gözlühöyük Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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