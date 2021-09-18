Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 15:42
Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde, Nurdağı- Gaziantep yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi.

Mehmet Kartal yönetimindeki 27 AJE 042 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 C 4156 plakalı minibüs Gözlühöyük Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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