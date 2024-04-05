Gaziantep'te trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep-Kahramanmaraş çevre yolunda aynı istikamette seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 PP 6515 plakalı otomobil ile 34 JD 1685 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
- AKP'den Uçum'a: Haddinizi aşıyorsunuz!
- Van krizi esnasında AKP koridorlarında neler yaşandı?
- CHP'li başkanın oğlu ofisinde ölü bulundu!
- İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı
- AKP’li belediyeler, giderayak yandaşı ihya etti
- Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi
- Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı
- AKP'liler seçimden sonra birbirine girdi
- İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu