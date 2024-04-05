Gaziantep'te trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 19:13
Gaziantep'te trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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Gaziantep-Kahramanmaraş çevre yolunda aynı istikamette seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 PP 6515 plakalı otomobil ile 34 JD 1685 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.


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