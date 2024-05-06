Gaziantep'te tramvayın üzerine yıldırım düştü

Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:23

Güncelleme: 06.05.2024 - 16:25

Gaziantep’te 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine, yıldırım düşmesi sonucu kopan bir elektrik teli düştü. Yıldırımın düşmesinin etkisiyle tramvayın üst kısmında hafif çaplı bir yangın çıktı.

Tramvayda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaşanan bu tehlikeli anlarda, tramvayda bulunan yolcular büyük bir panik yaşadı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma meydana gelmedi.