Gaziantep'teki cinayetin 'nedeni' ortaya çıktı: 17 yaşındaki çocuk, sosyal medyadaki tartışma sonrası öldürülmüş

Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:28

Güncelleme: 11.02.2025 - 11:29

Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi’nde 9 Şubat akşamı, iki grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne hayatını kaybetmişti.

5 ŞÜPHELI EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde İ.E.Ö. (15), K.B. (17), E.A.K. (19), M.T.Y. (17) ile A.S.P. (18) isimli 5 şüpheli adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

SOSYAL MEDYADA BAŞLAYAN TARTIŞMA PARKTA CINAYETLE SON BULMUŞ

Gözaltına alınan şüpheli şahısların, emniyetteki ifadelerinde olayın sosyal medyada yaşanan sözlü tartışmanın ardından buluştukları parkta yaşandığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheli 5 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.