Gaziantep yöresinden yuvalama tarifi

Yayınlanma: 08.02.2025 - 11:13

Güncelleme: 08.02.2025 - 11:13

Yuvalama, Gaziantep mutfağının en özel ve zahmetli yemeklerinden biridir. Özellikle bayram sabahlarında sofraları süsleyen bu yemek, yoğurtlu terbiyesi ve minik etli köfteleriyle kendine has bir lezzet sunar. Hem besleyici hem de doyurucu olan yuvalama, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biridir. İşte yuvalamanın ayrıntılı tarifi:

Malzemeler

Köfte için:

250 gram ince bulgur

250 gram kıyma

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Az miktarda su (yoğurmak için)

Çorba için:

500 gram kuzu eti (kemikli tercih edilir)

1 su bardağı nohut (önceden haşlanmış)

2 su bardağı süzme yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

5 su bardağı su

Tuz

Yapılışı

Köfteleri Hazırlama: Bulguru bir kaba alın ve üzerine az miktarda su ekleyerek şişmesini bekleyin. Kıyma, yumurta, tuz ve baharatları ekleyerek iyice yoğurun. Harçtan nohut büyüklüğünde küçük köfteler yapın.

Eti ve Nohutu Pişirme: Kuzu etini bir tencerede haşlayın. Piştikten sonra kemiklerinden ayırarak küçük parçalara bölün. Haşlanmış nohudu ekleyerek kaynatmaya devam edin.

Yoğurtlu Terbiye Hazırlama: Yoğurdu bir kaba alın, içine yumurta sarısı ve unu ekleyerek çırpın. Kaynayan et suyundan bir kepçe alarak yoğurtlu karışıma ekleyin ve karışımı çorbaya yavaşça ilave edin. Sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin.

Köfteleri Ekleme: Hazırladığınız köfteleri çorbaya ekleyerek yaklaşık 15 dakika kadar pişirin.

Sos Hazırlama: Tereyağını bir tavada eritip içine naneyi ekleyin. Çorbanın üzerine gezdirerek sıcak servis yapın.