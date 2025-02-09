Gaziantep’te kaçak silah operasyonu: 18 gözaltı
Gaziantep’te jandarma ve savcılık koordinesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 48 kaçak silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 18 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı, Aralık ayı boyunca kent genelinde silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.
Şüphelilerin üzerinde, araçlarında, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 17 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 31 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 755 adet tabanca fişeği, 137 adet av tüfeği fişeği, 3 adet bıçak ele geçirildi.
Hakkında yasal işlem başlatılan şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #silah kaçakçılığı #kaçak #gözaltı
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