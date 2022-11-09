Gaziantep'teki 'PTT soyguncusu' yakalandı

09 Kasım 2022 Çarşamba, 13:00

Kayaönü Mahallesi'nde 31 Ekim'de meydana gelen olayda, PTT şubesine giren ve yüzünü maskeyle gizleyen şüpheli, tabancayla görevlileri tehdit ederek veznedeki 10 bin lirayı alıp, kaçtı.

Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, M.Ç. olduğunu belirledi.

Yapılan araştırmada, olayın ardından kentten kaçtığı belirlenen M.Ç., İstanbul'da gizlendiği adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Gaziantep'e getirilen M.Ç., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

