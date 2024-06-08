Gaziantep’teki yangının bilançosu belli oldu

Yayınlanma: 08.06.2024 - 11:55

Güncelleme: 08.06.2024 - 11:55

Yangın, dün akşam saat 19.00 sıralarında Gaziantep’in İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi mevkiinde başladı. İddiaya göre, ilk etapta anız yangını olarak başlayan ve daha sonrasında ise ekili alanlar, dikili alanlar ile mera bölgelerine yayılan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Beyler, Güllühöyük, Hanağzı ve Göltepe mahallerine kadar yayılan yangın sonrası olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık, orman, jandarma, güvenlik korucuları ve köylüler sevk edildi. Ekipler dört koldan alevlere müdahale etti.

Gece geç saatlere kadar süren müdahalelerin ardından yangın önce kontrol altına alındı sonra da söndürüldü. Yangına, 34 itfaiye, 23 tanker, 20 arazöz aracı, 2 TOMA, 100 traktör, 20 asayiş timi, 3 trafik timi, 50 güvenlik korucusu ve 1 jandarma komando bölüğünden oluşan toplam 250 araç ve 600 personelle müdahale edildi.

Yangının 15 bin dönüm alanı etkilediği açıklanırken alevlerin çıktığı alanlarda yer yer soğutma çalışmaları devam ediyor.



