Gaziemir Belediyesi'nde gençler söz sahibi olacak
Gaziemir Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı’nda, gençlerin yaşadıkları kentin yönetimine ortak olmalarını sağlamak, karar alma ve uygulama süreçlerinde söz sahibi olabilmeleri için Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi kurulması kararı alındı.
Gaziemir Belediyesi, gençlerin sorunlarını çözmek ve yönetimde söz sahibi olabilmeleri için önemli bir adım attı.
Başkanı Halil Arda yönetiminde yapılan Gaziemir Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı’nda yapılan oylama sonucunda; gençlerin karar alma ve uygulama süreçlerine katılarak yaşadıkları kentin yönetiminde aktif rol almaları ve gönüllülüğü, yerel katılımı teşvik etmek amacıyla Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin kurulmasına karar verildi. Gaziemir’de yaşayan, 16-29 yaş aralığındaki gençler, Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi’ne katılabilecek.
BAŞKAN ARDA'DAN GENÇLERE DAVET
Gündem maddesinin kabul edilmesi yönünde oy veren meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Halil Arda, “Geleceğin akıllı, çevreci ve sürdürülebilir kentlerini yaratacak gençlerimizin, yaşadıkları kentin yönetimine bugünden ortak olmalarını istiyoruz. Gençlerimizin taleplerini dile getirmeleri, fikirlerini hayata geçirmeleri için Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi’ni kuruyoruz. Gençlik Meclisi aracılığıyla, gençlerimizin kendilerini ve yaşadıkları kenti ilgilendiren konulara katılımını sağlayacak; vatandaşlık, demokrasi, çoğulculuk, gönüllülük kavramlarını içselleştirmelerine ve yerel faaliyetlerde sorumluluk almalarına imkân tanıyacağız. 16-29 yaş aralığındaki gençlerimizi, meclisimizde görev almaya davet ediyorum” diye konuştu.
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