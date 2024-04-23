Gaziemir’in çocuk başkanları

Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:05

Güncelleme: 23.04.2024 - 12:05

İzmir’de Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu üç öğrenciye bıraktı. İlkokul 4. sınıf öğrencileri Alya Su Gücün, Ahmet Deniz Faraş ve Aybars Tuna Kurnaz sırayla belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Çocuk başkanlar, Gaziemir’e yönelik hayallerini ve yapacakları çalışmaları anlattı. Çevrenin korunması, güvenli parklar, okulların sorunlarının çözülmesi, depreme dayanıklı binalar yapılması ve daha çok bisiklet yolu yapılmasını gerektiğini ifade eden Gaziemir’in minik başkanları, hayvanlar konusunda da insanların daha duyarlı olmalarını istedi. Geliştirdikleri projeleri anlatan çocuklar, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta desteklenmeleri, kreş açılması ve çocuklar için daha çok kurs ve sosyal etkinlik düzenlenmesi talimatını verdiler.

Çocukların görüşlerini büyük bir beğeniyle dinleyen Belediye Başkanı Ünal Işık, “Çocuk başkanlarımızın bütün talimatlarını dikkate alacağız. Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal egemenliğimizi armağan ettiği çocuklarımız için çok çalışarak, ilçemizi daha ileri taşıyacağız. Bu güzel çocukları, Atatürk’ün ilke ve inkılâpları ışığında yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi.