Gaziemir’in çocuk başkanları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, makamını üç çocuğa devretti. Çocuklar, çevre, hayvanlar, trafik ve okulların sorunları konularında projelerini anlatıp, hayata geçirilmesi için talimat verdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:05
Gaziemir’in çocuk başkanları
Abone Ol google-news

İzmir’de Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu üç öğrenciye bıraktı. İlkokul 4. sınıf öğrencileri Alya Su Gücün, Ahmet Deniz Faraş ve Aybars Tuna Kurnaz sırayla belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Çocuk başkanlar, Gaziemir’e yönelik hayallerini ve yapacakları çalışmaları anlattı. Çevrenin korunması, güvenli parklar, okulların sorunlarının çözülmesi, depreme dayanıklı binalar yapılması ve daha çok bisiklet yolu yapılmasını gerektiğini ifade eden Gaziemir’in minik başkanları, hayvanlar konusunda da insanların daha duyarlı olmalarını istedi. Geliştirdikleri projeleri anlatan çocuklar, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta desteklenmeleri, kreş açılması ve çocuklar için daha çok kurs ve sosyal etkinlik düzenlenmesi talimatını verdiler.

Çocukların görüşlerini büyük bir beğeniyle dinleyen Belediye Başkanı Ünal Işık, “Çocuk başkanlarımızın bütün talimatlarını dikkate alacağız. Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal egemenliğimizi armağan ettiği çocuklarımız için çok çalışarak, ilçemizi daha ileri taşıyacağız. Bu güzel çocukları, Atatürk’ün ilke ve inkılâpları ışığında yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi.  


İzmir haberleri Gaziemir haberleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haberleri Ünal Işık haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi... Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa etti

'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi... Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa etti
Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?

Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?
Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu

Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu
Mansur Yavaş koltuğunu otizmli Muhammed’e bıraktı: ‘Mansur dedeye gideceğim’

Mansur Yavaş koltuğunu otizmli Muhammed’e bıraktı: ‘Mansur dedeye gideceğim’
Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'

Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'
Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle

Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle
CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki görevinden istifa etti: 'Lütfü Savaş'a aleyhte çalıştılar'

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki görevinden istifa etti: 'Lütfü Savaş'a aleyhte çalıştılar'
Gelinim Mutfakta 23 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 23 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?