Gazipaşa’dan sonra Alanya’da da görev yapan bir sağlık çalışanı mobbing kurbanı oldu: Psikolojik yıpratma

Yayınlanma: 26.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2023 - 04:00

Antalya’da bir hukuksuzluk haberi de Alanya Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden (ADSM)’den geldi. Genel Sağlık-İş Sendikası üyesi de olan Alanya ADSM’de görevli diş protez teknisyeni Kudret Hayran’ın, hakkında açılan disiplin soruşturması nedeniyle yaşadığı mobbinge dayanamayıp, 10 gün önce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, Hayran hakkında “haksız ve hukuka aykırı” bir disiplin soruşturması başlatıldığının altını çizerek “Başlatılan disiplin soruşturması sonucunda ‘hiçbir aleyhe durum olmamasına rağmen’ üyemizin görev yeri değiştirilerek

kendisine kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası verildi. Tüm süreçte üyemize hukuki destek verildi, gerekli davalar açıldı, itirazlar yapıldı. Fakat bu psikolojik olarak yıpratıcı süreç maalesef üyemizin, yorulmasına ve kalbine yenik düşmesine neden oldu” diye konuştu.

‘ADIM ATILMADI’

Uğur, Antalya il sağlık müdürünün olanlar karşısında sessiz kalmasına tepki göstererek, “Geçen 10 günle karşın Antalya İl sağlık müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin adım atılmadı. İl Sağlık Müdürünü acilen konuyu araştırmaları için göreve davet ediyoruz” dedi.