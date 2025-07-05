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Gazze'de yeni ateşkes teklifi: Hamas ‘olumlu yanıtını’ arabuluculara iletti

Gazze'de yeni ateşkes teklifi: Hamas ‘olumlu yanıtını’ arabuluculara iletti

5.07.2025 00:06:00
Güncellenme:
ANKA
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Gazze'de yeni ateşkes teklifi: Hamas ‘olumlu yanıtını’ arabuluculara iletti

Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine ilişkin "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini duyurdu

Hamas, Gazze’de 60 günlük ateşkes teklifine olumlu yanıt vererek, taraflar arasında nihai müzakerelerin önünü açtı. ABD destekli çerçevede rehine takası ve İsrail'in kademeli çekilmesi gibi adımlar öngörülüyor.

Hamas, Cuma günü yaptığı açıklamayla Gazze’de önerilen 60 günlük ateşkes teklifine "olumlu yanıt" verdiğini duyurdu. Bu gelişme, aylardır süren başarısız girişimlerin ardından çatışmaların durdurulması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hamas, arabuluculara verdiği yanıtta, teklifin uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde müzakereye hazır olduğunu belirtti. İsrail’in daha önce ABD destekli çerçeve anlaşmayı kabul etmesi, tarafların resmi bir ateşkes anlaşması öncesinde detaylı müzakerelere başlaması anlamına geliyor.

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