Gazze Mahkemesi nihai kararını açıkladı: ‘Siyonizm kaynaklı soykırım suçu işlendi’

İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımını ve insanlığa karşı suçlarını yargılamak üzere Birleşmiş Milletler (BM) eski Filistin Raportörü Richard Falk tarafından kurulan entelektüeller ve uluslararası uzmanlardan oluşan Gazze Mahkemesi (Gaza Tribunal) dün İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen kapalı oturumun ardından canlı yayında nihai kararını açıkladı.

‘SİYONİZM TEMELLİ SOYKIRIM SUÇU İŞLENDİ’

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda vicdan jürisinin vardığı sonucu açıklayan jüri üyelerinden Prof. Christine Chinkin “İsrail devam eden soykırım suçunu işledi. Bu sömürgecilik rejiminin temelinde siyonizm olduğunu biliyoruz. Soykırımın kökünde ırkçılık ve siyonizm var” dedi ve şöyle devam etti:

“Jüri soykırımın devam ettiğini biliyor. Bu suçlar ateşkesle birlikte bitmeyecek. Fiziksel ve psikolojik travma hayatta kalan popülasyonda devam edecek. Jüri kıtlık ve açlığa sebep olunduğunu, sistematik sekilde tüm gıda sistemine ve altyapıya saldırı suçlarını tespit etti. İnsanların hayatlarını yaşamak için gerekli olan alanlara saldırıldı. Ayrıca kültürel bir kayıp oluşması da söz konusu. Bombalamalardan sonra oradaki topraklara verilen zararı görüyoruz. Ekokırım yapıldı. Açlık bir silah olarak kullanıldı insanların tıbbi yardıma, ilaçlara ulaşması engellendi. Bu kollektif bir cezalandırma ve soykırım. Jüri Birleşmiş Milletler’in özel süreçlerini talep ediyor.”

Soykırım suçuna dair tespitleri paylaşmasının ardından jürinin önerilerini sıralayan Chinkin, “Tarafsızlık bitmeli ve hesap verilebilirlik sağlanmalı. Siyasiler düzeyinde, ordu ve ekonomik alanda herkes sorumlu tutulmalı. Jüri Filistinli insanların haklarını geri almasını, özgürlük ve bağımsızlığa ulaşmasını istiyor. Küresel bir strateji ile bu planlanmalı. Dünya çapında bir hareket ile kaynakları akademik, siyasi, kültürel, teknolojik, sosyal anlamda ilerleterek bir çözüm bulunmalı. İlk olarak özellikle insanların yerinden edilmesini durdurmalıyız. Topraklarına geri dönmeliler. Küresel olarak rejimle yüzleşmemiz gerekiyor. Yahudileri ve yahudiliği suçlu tutmuyoruz. Bütün Filistin’de ve ötesinde barışı sağlamalıyız. Tarafsız kalırsak kötüyü desteklemiş oluruz. Bizler soykırım kurbanlarına adalet sağlanması için bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

‘SOYKIRIMCILAR EN BÜYÜK UTANCI YAŞAMALI’

Chinkin’in jürinin kararını açıklamasının ardından salondaki katılımcılar uzun süre ayakta alkışladı. Filistin’e özgürlük sloganları atıldı.





Kapanış konuşmasını yapan BM eski Filistin Raportörü ve Gazze Mahkemesi Kurucusu Richard Falk ise şunları kaydetti:

“Her şeyin öncesinde ve üstünde bu görev Filistin’in cesur mücadelesi ve direnciyle ilgiliydi. Çabalarımız sadece Gazze’nin çorak topraklarında hayatta kalanlara değil dünyanın dört bir yanındaki mülteci kamplarında bunca yıl acı çeken kişilere adanmıştır. Bu mahkemenin görevini refah için çaba göstermiş kişilere ve hayatta kalanların zaferlerine adıyoruz. Filistinlilerin trajedisi 7 Ekim’de başlamadı. Hakikatin kendisi her türlü engeli aşacaktır. İsrailli suçluların ve batılı destekçilerinin adaletten kaçmalarına izin verilirse ve Filistinliler siyonizm zincirinden kurtulmazsa dünya, tarihteki en büyük vahşetlerden birini rasyonalize etmiş olacak. Bunların olduğu bir dünya eşi benzeri görülmemiş kötülükte bir dünya olacaktır. Soykırımcıların her biri en büyük utancı yaşamalıdır.”

23 Ekim’den bu yana İstanbul’da uluslararası hukuk akademisyenlerini, Gazze’de gözlem yapan aktivist ve uzmanları, soykırımı yaşayan tanıkları dinleyen mahkemede son olarak dün Filistinli yazar ve Arap dünyasında “Kudüs şairi” olarak tanınan Tamim Al-Barghouti, Sumud Filosu Organizatörlerinden iklim aktivisti Thiago Avila, Antropoloji profesörü Maora Finkelstein, ABD İçişleri Bakanlığındaki görevinden "ABD hükümetinin, İsrail'in Gazze'de süren soykırımına verdiği korkunç destek nedeniyle" istifa eden siyasi aktivist Lily Greenberg dinlenmiş bölgede bulunan gazetecilerin video mesajı gösterilmişti.