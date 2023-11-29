Gazze’den 23 hasta daha Türkiye’ye getirildi
Gazze’den gelen 23 hasta ve 21 refakatçiyi taşıyan uçak Ankara’ya geldi.
Gazze’ye ulaştırılmak üzere yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzemeyi Mısır’daki El Ariş Havalimanı’na götüren Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı C-130 tipi uçak, yardımların teslim edilmesinin ardından Gazzeli hasta ve refakatçilerini aldı.
Uçak, Türkiye’de tedavi görecek 23 yaralı ve 21 refakatçi ile birlikte El Ariş Havalimanından havalandı ve Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’na iniş yaptı. Çoğunluğu çocuk olan hastalar tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi.
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