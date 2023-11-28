DSÖ'den Gazze uyarısı: Bombardımanlardan daha çok ölüme yol açabilir

Yayınlanma: 28.11.2023 - 18:03

Güncelleme: 28.11.2023 - 18:03

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail ve Hamas arasında varılan Gazze'deki 'insani ara'nın beşinci gününde bölgedeki sağlık sisteminin onarılmasının "acil" olduğunu açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'de hastalıklar sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının bombardımanlarda hayatını kaybedenlerden fazla olabileceğine dikkat çekti.

Gazze'de çocuklar arasında görülen bulaşıcı hastalıklar ile ishal vakalarının arttığını söyleyen Harris, "Eğer sağlık sistemini tekrar bir araya getiremezsek sonunda bombardımanlara bile kıyasla hastalıklar sebebiyle daha fazla insanın öldüğünü göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Harris, başta çocuklar arasında görülen ishal vakaları olmak üzere bulaşıcı hastalıklarda artış yaşandığını, 5 yaş ve altı çocuklar arasında görülen ishal vakalarının Kasım 2022 ile kıyaslandığında 100 kattan fazla arttığını vurguladı.

36 HASTANEDEN 26'SI HİZMET DIŞI

İsrail’in tahliye edilmesini talep ettiği Gazze’nin kuzeyi hakkında da bilgi veren Harris, burada yerinden edilmiş kişilerin ilaca, aşıya, güvenli suya, hijyen ürünlerine ve gıdaya hiçbir erişiminin olmadığını anlattı.

Harris, “Küçük çocuklar arasında çok yüksek sayıda ishal vakaları görüyoruz” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk birimi sözcüsü James Elder da Gazze Şeridi'nin yanık ve şarapnel yaraları ile kirli su içtikleri için mide ve bağırsak iltihabı yaşayan çocuklarla dolu olduğunu söyledi.

Elder, "Çok fazla anne babayla karşılaştım. Çocuklarının tam olarak neye ihtiyacı olduğunu biliyorlar ama içilebilir temiz suya erişimlerinin olmaması onları üzüyor" ifadelerini kullandı.

"Her yerde doktorlar kime öncelik verecekleriyle ilgili korkunç kararlar vermek zorunda kalıyor” diyen Elder, Gazze’de bacağı olmayan bir çocuğun hastanede sağlık personeli olmadığı için saatlerce yerde yatmak zorunda kaldığını ve diğer çocukların da otoparklarda derme çatma yataklarda ya da bahçelerde yattığını söyledi.

Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi’ndeki durumu "trajedi" olarak nitelendiren ve hastane direktörünün İsrail güçleri tarafından alıkonulması konusunda endişelerini dile getiren Harris, Gazze’deki 36 hastaneden 26’sının bombardımanlar ya da yakıt yokluğu sebebiyle kapanmak zorunda kaldığını bildirdi.